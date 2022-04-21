2022/04/21 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي وحوش البيت الأبيض و تجويع الأطفال في أفغانستان : إدارة بيدن تتحرّك بحسم ...



لتصعّد من الأزمة و العذاباتجريدة " الثورة " عدد 738 ، 14 فيفري 2022https//revcom.us//en/monsters-white-house-and-starving-children-afghanistan-biden-administration-acts-decisivelyإثر عشرين سنة من حرب الولايات المتّحدة للسيطرة على أفغانستان ، يقع سكّان ذلك البلد الذى يعدّ 40 مليون نسمة بين براثن أزمة ماليّة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وحوش البيت الأبيض و تجويع الأطفال في أفغانستان : إدارة بيدن تتحرّك بحسم ... لتصعّد من الأزمة و العذابات - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وحوش البيت الأبيض و تجويع الأطفال في أفغانستان : إدارة بيدن تتحرّك بحسم ... لتصعّد من الأزمة و العذابات - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).