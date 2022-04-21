شغل الأطفال و تدمير البيئة بالكونغو ... و السرّ الصغير القذر ل - الطاقة النظيفة - - شادي الشماوي

#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 737 ، 07 فيفري 2022https//revcom.us//en/child-labor-and-environmental-devastation-congo---dir--ty-little-secret-clean-energyلقد حاجج بعض الذين كرّسوا حياتهم إلى العمل من أجل البيئة لسنوات بشأن كيف أنّ ظهور الطاقة الشمسيّة التجاريّة والبطاريّات الجديدة و الرخض سعرا لتخزين الكهرباء سيوفّرون أخيرا حلاّ حقيقيّا و عمليّا للكارثة البيئيّة المحدقة بكوكبنا.
كما حاججوا بأ ......
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