شغل الأطفال و تدمير البيئة بالكونغو ... و السرّ الصغير القذر ل - الطاقة النظيفة - - شادي الشماوي

2022/04/21 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 737 ، 07 فيفري 2022https//revcom.us//en/child-labor-and-environmental-devastation-congo---dir--ty-little-secret-clean-energyلقد حاجج بعض الذين كرّسوا حياتهم إلى العمل من أجل البيئة لسنوات بشأن كيف أنّ ظهور الطاقة الشمسيّة التجاريّة والبطاريّات الجديدة و الرخض سعرا لتخزين الكهرباء سيوفّرون أخيرا حلاّ حقيقيّا و عمليّا للكارثة البيئيّة المحدقة بكوكبنا.



كما حاججوا بأ ......





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