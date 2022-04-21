ميمي يتخطى أزمة الإصابة ويعود للملاعب من جديد

2022/04/21 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عاد نجم المنتخب الوطني بكرة القدم ونادي آريس سالونيكا اليوناني مهند علي “ميمي”، إلى الملاعب من جديد بعد شفائه من الإصابة.وتعرض “ميمي” لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي في الخامس من تشرين الأول الماضي.ونشر ميمي عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام” صورة له في ملعب التدريب، وكتب قائلاً: “سعيد جداً لاستكمال […]

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