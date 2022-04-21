عضو بالفتح: دعم تركيا لبعض الاطراف دفعها للصمت امام الهجمات على كردستان

2022/04/21 | 09:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو تحالف الفتح علي حسين، الخميس، ان الدعم التركي لبعض الاطراف السياسية دفعها للصمت امام استمرار العمليات التركية في مناطق كردستان.وقال حسين لـ /ألمعلومة/، ان “صمت الحكومة ورئاسة البرلمان عن الانتهاكات التركية المتكررة يثير الكثير من التساؤلات، على الرغم من ان كل شيء واضح والهجمات التركية مستمرة دون توقف”، مشيرا الى […]

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