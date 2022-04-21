انفجار عبوة ناسفة بسيارة خاصة شمال غرب دمشق

2022/04/21 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة بسيارة خاصة في حي الورود شمال غرب دمشق.وأضافت: “اقتصرت الأضرار جراء انفجار العبوة على الماديات فقط، دون وقوع إصابات”.

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