"النظرة على وجه زيلينسكي" بحديث حول بوتين.. تداول فيديو سابق لاجتماع مع ترامب

2022/04/21 | 09:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق للرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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