هشام شرابي المفكر الماركسي-3 - سعيد مضيه

2022/04/21 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه تحرير الوعي بالمعرفة العلمية طرح شرابي النقيض الجذري للتخلف الاجتماعي في الحداثة الاجتماعية: تغيير شامل في البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التعليمية والسياسية ، وذلك عبر تحليل اجتماعي جاء من أبرز المحاولات العميقة لتناول المجتمع العربي والنهوض به من حضيض التخلف الحضاري والسياسي من منظور علم الاجتماع.من هنا نبدأ يستهل مشروع البناء الوطني، حسب شرابي، باسترداد حق المواطنة لكل فرد(ت ......





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