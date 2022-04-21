القوات الأمنية تصد تعرضاً لداعش في طوز خرماتو

2022/04/21 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، عن صد تعرض نفذه عناصر داعش في طوز خرماتو بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "القوة الأمنية ضمن قاطع المقر المسيطر في طوزخورماتو اشتبكت في ساعة متأخرة من ليلة امس مع عناصر إرهابية في وادي بين قرية عبود وبير احمد".

وأضافت انه "تم فتح النار ومعالجة الإرهابيين وخلال تفتيش المنطقة صباح اليوم تم العثور على جثة أحد الإرهابيين".

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