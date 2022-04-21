العثور على

2022/04/21 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حول لصوص روس سيارة إلى مخبأ لمسروقاتهم، بعد أن نهبوها من عدة بيوت وأماكن في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

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