وزارة الشباب تمنح الاتحادات والأندية اسبوعاً واحداً لاستكمال إحراءاتها القانونية

2022/04/21 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ منحت وزارة الشباب والرياضة، الاتحادات والأندية اسبوعاً لاستكمال إحراءاتها القانونية.وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة أن “هيأة الراي في وزارة الشباب والرياضة، عقدت جلستها الدورية لشهر نيسان، لمناقشة جدول الاعمال الذي تضمنته والذي يقف على أولوياته مناقشة الخطة السنوية للعام الحالي وكذلك ضوابط الصرف للمؤسسات الرياضية بالاضافة لاستراتيجية صيانة وإدامة المنشآت الشبابية والرياضية […]

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