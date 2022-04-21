2022/04/21 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، مقتل إرهابي خلال اشتباك في طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة أمنية ضمن قاطع المقر المسيطر في طوزخورماتو اشتبكت في ساعة متأخرة من ليلة امس مع عناصر إرهابية في وادي بين قرية عبود وبير احمد".وأضافت، انه "تم فتح النار ومعالجة الإرهابيين وخلال تفتيش المنطقة صباح اليوم تم العثور على جثة أحد الإرهابيين".

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