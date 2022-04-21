حصيلة الأمنية لطوارئ شرطة البصرة

2022/04/21 | 10:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة البصرة اليوم الخميس، عن الحصيلة الأمنية لأفواج طوارئ شرطة المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “تمكنت أفواج طوارىء شرطة البصرة بالتعاون مع أقسام مديرية الشرطة من نصب السيطرات في عموم محافظة بناء على خطة موضوعة مسبقاً من إلقاء القبض على (٥٣) متهما مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية […]

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