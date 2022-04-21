2022/04/21 | 10:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الرحلات الجوية المُلغاة، والتأخيرات، وارتفاع الأسعار، هذه هي سمات السفر في عام 2022.ويقول الخبراء إن نقص الموظفين والطلب المتزايد بشكل كبير يخلقان العاصفة المثالية لحدوث فوضى في قطاع السفر هذا العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صيف 2022 مليئ بفوضى السفر.. إليكم الأسباب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صيف 2022 مليئ بفوضى السفر.. إليكم الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).