بالوثيقة..طلب نيابي لمعرفة اسماء اللجنة المكلفة باختيار طلبة الكلية العسكرية

2022/04/21 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت النائب، ابتسام طالب الهلالي، اليوم الخميس، من وزارة الدفاع بتزويدها باسماء اللجنة المكلفة باختيار طلبة الكلية العسكرية في الدورة ١١٢.

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