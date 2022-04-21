كردستان تنتج 12% من حاجة بريطانيا السنوية.. كيف سيصدر الاقليم الغاز الى اوروبا؟

2022/04/21 | 10:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تزداد الأحاديث والطموحات الكردية حول تصدير الغاز إلى اوروبا، خصوصًا مع القطيعة الاوروربية مع روسيا وامكانية توقف استيراد الطاقة منها، فيما اعتبر كثيرون ان هذه المؤشرات مثيرة للاستغراب، حيث تجري احاديث تصدير كردستان للغاز في الوقت الذي يستورد العراق الغاز من ايران وتفتقر منظومته الكهربائية للوقود.

كردستان: سنصدر الطاقة الى اوروبا

وفي اذار الماضي، قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الإقليم سيبدأ بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا قريبا.

وقال خلال كلمة له في مؤتمر الطاقة العالمي المقام في الإمارات، إن “تنمية واستثمار الطاقة جسد أولوية استراتيجية لدى حكومة إقليم كردستان”، مشيرا إلى أن “أمام حكومة إقليم كردستان الفرصة لتوفير الطاقة للأسواق المحلية والعالمية، ونحن مصممون على تحويل كردستان إلى مركز للطاقة في منطقتنا”.

وتابع بارزاني: “نواصل الاستثمار في المزيد من محطات الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة لضمان مستقبلنا.



وفي الوقت نفسه، نواصل تطوير إمكانات التصدير، وأنا واثق من أن كردستان ستصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة للطلب المتزايد في العالم”.

وأضاف: “سنصبح مصدرا للغاز إلى بقية العراق وتركيا وأوروبا في المستقبل القريب، وسنساعد في تلبية احتياجاتهم من أمن الطاقة.



ولدينا بالفعل قدرة نفطية تصديرية، تعمل كشريان حياة اقتصادي أساسي لنا ومورد محتمل حيوي لشركائنا”.

بريطانيا تبحث استيراد الغاز من الاقليم!

ويوم امس، وخلال زيارة بارزاني الى بريطانيا، تضمن البيان المتعلق بالزيارة والصادر من الجانب البريطاني، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بحث مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني تصدير الطاقة إلى أوروبا لتقليل اعتمادها على النفط والغاز من روسيا.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، إن جونسون اجتمع مع مسرور بارزاني، في 10 داوننغ ستريت، وأعرب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق عن تطلعه لتصدير الطاقة إلى أوروبا.

هذه التحركات، كانت قد ارتبطت بقصف منزل رئيس شركة “كار” في اقليم كردستان بصواريخ ايرانية تحت مبرر “وجود اجتماع للموساد بهذا المنزل”، الا ان مختصين ربطوا القصف الايراني بالتحركات الكردية ومباحثات لتصدير الغاز الى اوروبا، وهو امر يراه المختصون “مزاحمة” لايران التي تعمل على تصدير الطاقة لاوروبا وتخشى المنافسين.

الا ان رئيس شركة كار، نفى اشتراكه باي محادثات لتصدير الغاز الى اوروبا، معتبرا ان ما تم تحقيقه لايسد سوى 50% من الحاجة الاستهلاكية في الاقليم ولاتوجد امكانية للتصدير حاليًا.

كم تنتج كردستان من الغاز؟

وينتج اقليم كردستان من الغاز في الوقت الحالي 5 مليار متر مكعب سنويًا، او 14 مليون متر مكعب يوميًا، وهو مايمثل 28% فقط مما يستورده العراق من ايران، وبنفس الوقت يمثل انتاج كردستان 12% فقط من حاجة بريطانيا الاستهلاكية البالغة 14 مليون طن او نحو 40 مليار متر مكعب سنويًا.

الا ان دراسات تشير الى امكانية وقدرة إقليم كردستان على إنتاج 40 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً بحلول عام 2035، اي 110 مليون متر مكعب يوميًا وهو مايعادل ضعف مايستورده العراق من ايران.

وتستورد بريطانيا الغاز من دول متعددة وعلى رأسها قطر والولايات المتحدة.

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