أوكرانيا.. العثور على جثث مدنيين عليها

2022/04/21 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على جثث تسعة مدنيين، الأربعاء، في بوروديانكا (بالقرب من كييف) يحمل بعضها "آثار تعذيب"، بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة الأوكرانية ليل الأربعاء الخميس.

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