الامطار تعود من جديد للعراق.. هذا موعد سقوطها

2022/04/21 | 10:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار رعدية بدءاً من الأسبوع المقبل.

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هذا موعد سقوطها أولاً على ايرث نيوز.

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