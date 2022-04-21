ميسان تعطل الدوام الرسمي السبت المقبل

2022/04/21 | 11:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر محافظ ميسان، علي دواي، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في كافة دوائر المحافظة السبت المقبل بذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام.

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