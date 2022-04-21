بغداد.. الإطاحة بمتهم 'سَرق' عجلة بعد تخدير صاحبها ورميه داخل محطة وقود

2022/04/21 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام المحمودية، اليوم الخميس، القبض على متهم أقدم على سرقة عجلة بعد تخدير صاحبها والهروب بها الى بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من كشف حادث سرقة عجلة نوع سوناتا موديل ٢٠١٥ والقبض على الجاني بحوزته العجلة المسروقة بعد أن قام بتخدير صاحب العجلة ورميه في دورة مياه صحية داخل إحدى محطات الوقود والهروب بالعجلة الى جهة مجهولة".

واضاف أن "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات حول حادث السرقة ضمن قاطع المسؤولية وعلى الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع وتدقيق المعلومات التي أثمرت بالتوصل الى مكان العجلة وضبطها بحوزة الجاني".واشار البيان الى ان "المتهم تم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصوليا وفق أحكام المادة ٤٤١ من قانون العقوبات".ومن جانب آخر، "نفذت مفارز المديرية أوامر قبض بحق عدد من المتهمين بقضايا السرقة والتزوير ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال (٢٤) ساعة الماضية ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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