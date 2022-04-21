ثالث اكبر مورد لها.. ثلث صادرات العراق النفطية خلال اذار ذهبت الى الصين

2022/04/21 | 11:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، اليوم الخميس، أن العراق جاء ثالث اكبر مصدر للنفط الى الصين خلال شهر اذار من عام 2022، وبواقع اكثر من مليون برميل يوميًا.

وقالت الادارة إن “العراق صدر خلال شهر اذار من العام الحالي 2022 مقدار 4.73 ملايين طن من النفط بما يعادل 33.583 مليون برميل شهرياً، وبما يعادل 1.083 مليون برميل يوميا”، مبينة ان هذه “الصادرات ارتفعت بنسبة 30.7 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي ومرتفعة بنسبة 52.2% عن شهر شباط الماضي التي بلغت فيها الصادرات 3.11 مليون طن متري بما يعادل 22.08 مليون برميل”.

وأضافت أن “السعودية جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مورد للخام للصين في شهر اذار من عام 2022 لتبلغ 6.86 مليون طن بما يعادل 48.70 مليون برميل ومن ثم جاءت روسيا ثانيا حيث بلغت صادراتها للصين 6.39 مليون طن او ما يعادل 45.36 مليون برميل “.

وحسب الجدول فأن “الامارات جاءت رابعاً بصادرات 3.22 مليون طن او ما يعادل 22.86 مليون برميل، تليها عمان التي جاءت بالمركز الخامس بصادرات بلغت 3.07 مليون طن او ما يعادل 21.79 مليون برميل”.

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