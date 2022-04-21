مركز الفلك يحدد موعد عيد الفطر 2022

2022/04/21 | 11:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مركز الفلك الدولي في بيان أن العديد من الدول بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 02 إبريل/نيسان

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