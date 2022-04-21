العمليات المشتركة تعلق حول الوضع الأمني في بغداد

2022/04/21 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، على الوضع الأمني في العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، لـ(بغداد اليوم) ان "العاصمة العراقية بغداد امنة من الاعتداءات الارهابية، خصوصا مع وجود جهد استخباري مميز لتعقب عناصر تنظيم داعش الإرهابي في جميع محافظات العراق".وبين الخفاجي ان "القوات الامنية نفذت عمليات استباقية مميزة ضد تنظيم داعش قبل واثناء شهر رمضان، وسيستمر هذا الجهد حتى بعد الشهر الفضيل، حيث تم قتل العديد من عناصر داعش بفعل الضربات الجوية العراقية والقوات الامنية وتم تدمير العديد من اوكارهم خلال الفترة القليلة الماضية كما تم القاء القبض على العديد من الارهابيين في مختلف قواطع العمليات".

وأضاف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية ان "تلك الضربات والعمليات الامنية افقدت تنظيم داعش صوابه، يقوم بتحشيد اعلامه وينقل اخبارا مفركة، ويهدد بتسجيلات صوتية بعض المناطق في محاولة لزعزعة امن واستقرار بغداد وبعض المحافظات، خصوصاً ان القوات الامنية بمختلف مسمياتها ماسكة الارض بشكل جيد جدا".

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