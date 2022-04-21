غوتيريش يطلب لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني في بلديهما

2022/04/21 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طلب الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ترتيب زيارتين له إلى كلٍّ من موسكو وكييف للاجتماع بالرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

جاء ذلك في رسالتين منفصلتين بعث بهما الأمين العام إلى بعثتي روسيا وأوكرانيا لدى المنظمة الدولية، بحسب ما ذكره المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي.

وقال دوجاريك إنه "بعد ظهر أمس، تم تسليم رسالتين منفصلتين إلى البعثتين الدائمتين للاتحاد الروسي وأوكرانيا هنا في نيويورك".

وأضاف: "وفي هاتين الرسالتين، طلب الأمين العام من الرئيس فلاديمير بوتين أن يستقبله في موسكو والرئيس زيلينسكي أن يستقبله في كييف".

وتابع قائلاً إن "الأمين العام يرى أن الوقت الحالي ينطوي على مخاطر كبيرة، ولذلك هو يود مناقشة الخطوات العاجلة لتحقيق السلام في أوكرانيا ومستقبل النظام متعدد الأطراف على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأشار المتحدث الى أن "كلاً من أوكرانيا والاتحاد الروسي عضوان مؤسسان للأمم المتحدة وكانا دائمًا من المؤيدين الأقوياء لهذه المنظمة".

وأوضح دوجاريك أن "الأمين العام لم يتلق ردا بعد على رسالتيه سواء من الجانب الروسي أو الأوكراني".

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