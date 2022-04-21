توقف 72 مشروعاً خدمياً في واسط

2022/04/21 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

كشف محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، عن توقف 72 مشروعاً خدمياً لأسباب عدة.

وقال المياحي في تصريح للوكالة الرسمية ان "المحافظة تنسِّق مع الوزارات المعنية لإكمال المشاريع، فيما حمَّل وزارة التربية توقف مشاريع الأبنية المدرسية، مبدياً استعداد المحافظة لإكمال الأبنبة المدرسية في حال إذا سمح لها بذلك".

واضاف ان "هناك 72 مشروعاً وزارياً في المحافظة، تخص الطرق الخارجية والصحة والماء والكهرباء والتربية والشباب والرياضة، بعضها متوقف منذ سنوات وفيها مشاكل كثيرة، ومنها متعثرة واخرى تعاني من بطء العمل، وبعضها يحتاج للتمويل".

ولفت الى ان "الحكومة المحلية تعمل بالتنسيق مع الوزارات التابعة هذه المشاريع لها من أجل حلحلة مشاكلها ودفع عجلتها الى الامام، كون المتضرر الأكبر من توقف هذه المشاريع هم ابناء محافظة واسط".

وتابع ان "وجود 54 بناية مدرسة متوقف العمل فيها منذ سنوات، واصبحت هياكلها المهجورة عرضة للاندثار وبعضها أصبح مكبَّاً للنفايات".

ونوه الى ان "وزارة التربية هي من تتحمل سوء إدراة هذا الملف والذي تشوبه الكثير من شبهات الفساد في تفاصيل الإحالة والتنفيذ والإهمال والهدر الواضح للمال العام والتعطيل الكبير في إنهاء مشاكل أزمة المباني المدرسية".

واشار الى ان "الحكومة المحلية مستعدة لإكمال مشاريع بنايات هذه المدارس إذا ما تمّ تسليمها للمحافظة والسماح لها قانونياً بإكمال بنائها".

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