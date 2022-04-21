الدفاع الروسية: القوات الصاروخية قصفت خلال 24 ساعة 1001 هدف عسكري أوكراني

2022/04/21 | 11:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي إن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت خلال 24 ساعة 1001 هدف عسكري أوكراني.وأضافت الوزارة في بيانها اليوم، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت مع قوات لوغانسك من السيطرة بالكامل على المركز السكني “كريمينايا”، الذي حوله النازيون الأوكرانيون إلى منطقة محصنة.وبفضل التنسيق الجيد من جانب المهاجمين، […]

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