2022/04/21 | 11:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن الوطني: القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما ٦ كغم من الكرستال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/21 | 11:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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