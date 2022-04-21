2022/04/21 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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البصرة..



القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (6) كغم من الكرستال

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