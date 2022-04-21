الاعدام شنقا حتى الموت بحق اربعة ارهابيين في الأنبار

2022/04/21 | 11:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الخميس، احكاما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق اربعة ارهابيين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته “ايرث نيوز ” أن “الارهابيين الاربعة الذين عملوا مع عصابات داعش الارهابية اقدموا على تفجير سيارة مفخخة – مدخل الصناعة نوع كيا برايد والتي […]

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