شاهد بالفيديو.. الجيش التركي يزحف في العراق وينفذ عملية غير مسبوقة!

2022/04/21 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8CU-5Sh-3m8

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