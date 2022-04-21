2022/04/21 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجيش التركي يزحف في العراق وينفذ عملية غير مسبوقة!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8CU-5Sh-3m8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجيش التركي يزحف في العراق وينفذ عملية غير مسبوقة!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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