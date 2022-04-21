كشف النقاب عن خطط أكبر ناطحة سحاب

2022/04/21 | 11:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشركة المصرفية الأمريكية العملاقة "JPMorgan Chase" عن خططٍ لمقرها العالمي الجديد، عبارة عن ناطحة سحاب تتكوّن من 60 طابقًا، وتعمل بالطاقة المتجددة بالكامل.

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