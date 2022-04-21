وصول وفد أمني برئاسة حميد الشطري الى سنجار

2022/04/21 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم الخميس، إلى قضاء سنجار.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن وفداً أمنياً رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري ورئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الامير يار الله ونائب العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري وعدد من القادة الأمنيين وصل الى قضاء سنجار، لمتابعة الوضع الأمني.



وتشهد مدينة سنجار مناوشات بين الفوات الأمنية وعناصر العمال الكردستاني.

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