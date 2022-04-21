النزاهة تكشف قرارا لاسترداد 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية

2022/04/21 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة النزاهة استصدار قرارٍ قضائي باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية كانت مُهرَّبة من قبل موظفة في أمانة بغداد.

وفي بيان لها، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن استصدار قرار من القضاء اللبناني باسترداد تلك الأموال..



مؤكدة أن الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت أصدر قرارا بتسليم المبلغ إلى الحكومة العراقية، إضافة إلى شقة في منطقة رأس بيروت، لافتة إلى أن الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة كانت مُودعة في خمسة مصارف لبنانيـة وبأسماء مُستعارة.

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