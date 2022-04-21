القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة ماريوبل الأوكرانية

2022/04/21 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات بلاده “نجحت” في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية،

وأمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين بدلا من اقتحام موقع آزوفستال الصناعي حيث يتحصنون..



وقال فلاديمير بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن انتهاء عمل تحرير ماريوبول نجاح، وأبلغه أن اقتحام موقع آزوفستال “غير مناسب ومن الضروري محاصرة المنطقة بطريقة لا تسمح بمرور ذبابة واحدة.

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