الحبس الشديد سنتين بحق احد اتباع الهارب الصرخي بميسان

2022/04/21 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أصدرت محكمة جنح العمارة، اليوم الخميس، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق احد اتباع المتهم الهارب (محمود الصرخي)، عن جريمة الاعتداء على المعتقدات والتحقير بشعائر مكفولة دستوريا وقانونيا عن طريق (خطبة الجمعة) في احد المساجد في محافظة ميسان.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المدان كان يعتدي في (خطبة الجمعة) وبطريقة علنية على معتقدات الطوائف الدينية، فضلا عن ترويج افكار المتهم (محمود الصرخي) التي يعتدي فيها على المعتقدات والتحقير بالشعائر".

وأضاف، أن "الحكم على المدان يأتي استنادا لأحكام المادة (372 /1) من قانون العقوبات".

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