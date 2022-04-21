الاعدام شنقا حتى الموت بحق 4 مجرمين عن جريمة قتل ضابط بالنجف

2022/04/21 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، احكاما بحق اربعة مجرمين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل ضابط بعد استدراجه من محافظة ذي قار إلى محافظة النجف الاشرف.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "المجني عليه كان يروم شراء سيارة من الجناة، وبعد وصوله إلى قضاء الكوفة، قاموا بإطلاق النار عليه وسرقة المبالغ النقدية التي يحملها مع مسدسه الشخصي".

وأضاف ان "الاحكام بحق المجرمين الاربعة تأتي استنادا لأحكام المادة 406 /1/ أ وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48و49 من قانون العقوبات ".

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