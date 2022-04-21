2022/04/21 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الخميس، احكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اربعة ارهابيين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الارهابيين الاربعة والذين عملوا مع عصابات داعش الارهابية ، اقدموا على تفجير سيارة مفخخة – مدخل الصناعة ، نوع كيا برايد والتي أدت إلى اصابات خطيرة لثلاثة منتسبين من القوات الامنية ، وثلاثة مواطنين اثناء مرورهم مع حدوث اضرار مادية ".

وأضاف أن " الاحكام بحق المجرمين الارهابيين يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية / 3و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعدام شنقا حتى الموت لأربعة ارهابيين لتفجيرهم سيارة مفخخة بالرمادي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعدام شنقا حتى الموت لأربعة ارهابيين لتفجيرهم سيارة مفخخة بالرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).