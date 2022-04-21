2022/04/21 | 12:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LRN_h7J47Yg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في ذكرى الاستشهاد .. إجراءات أمنية وخدمية وصحية في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في ذكرى الاستشهاد .. إجراءات أمنية وخدمية وصحية في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).