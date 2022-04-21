2022/04/21 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بتاجرات مخدرات وسط العاصمة بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بتاجرات مخدرات وسط العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بتاجرات مخدرات وسط العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).