صورة نادرة للزعيم عبدالكريم قاسم.. هذه قصتها

2022/04/21 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نشر الصحفي الرائد المخضرم محسن حسين، (احد الثلاثة مؤسسي وكالة واع الرسمية عام 1959)، صورة نادرة تجمعه برئيس الوزراء الأسبق الزعيم عبد الكريم قاسم.

وقال حسين في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "هذه الصورة هي واحدة من صور عديدة فقدت معظمها، تجمعني بالزعيم عبد الكريم قاسم، حيث تعود لشتاء عام 1961 (أي قبل 61 عاما)".

وأضاف "كنت اشرب الشاي الذي امر لي به في استكان، وكنت اسجل ما يقوله للنشر في وكالة الانباء العراقية (واع) التي اسست عام 1959 بقرار منه".

وأوضح، ان "قاسم كان يقرأ مبتسما كعادته اوراقا تتضمن مشاريع عديدة يأمل ان يتمكن تنفيذها في حياته لخدمة الشعب لكن رفاق الامس وضعوا حدا لحياته بعد ذلك اليوم بنحو سنتين وظلت معظم تلك المشاريع على الورق بينما نفذ بعضها اخرون وادعوا انها من بنات أفكارهم".

ويبلغ حسين من العمر 87 عاما، وهو احد مؤسسي وكالة الانباء العراقية (واع)، الرسمية التي انطلقت عام 1959.

ويعد حسين من اكبر الصحفيين والأكثر شهرة ليس على مستوى العراق فحسب، انما على المستوى العربي الاسيوي أيضا، لاشتراكه في الكثير من المؤتمرات المعنية بصحافة الوكالات، منها الاجتماعات التي تعقد برعاية مؤسسة وكالات انباء اسيا والباسفيك.

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