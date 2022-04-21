2022/04/21 | 12:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني بوصول لواء الى قضاء الشطرة لفرض الامن فيها.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “لواء من الجيش العراقي وصل الى قضاء الشطرة لفرض الامن وانهاء النزاعات العشائرية.وبين ان “اللواء العسكري باشر بالانتشار في عموم اطراف القضاء ومداخله.واوضح ان “حظر التجوال في قضاء الشطرة مازال مستمر، مع استمرار العملية […]

ظهرت المقالة لواء من الجيش يصل الشطرة لفرض الامن أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لواء من الجيش يصل الشطرة لفرض الامن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لواء من الجيش يصل الشطرة لفرض الامن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).