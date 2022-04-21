"أسماء مستعارة".. العراق يعلن استرداد ملايين الدولارات من "مصارف لبنانية"

2022/04/21 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الخميس، عن نجاحها باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية، مبينة أنها تعمل على هذا الملف منذ عام 2013 لغاية الآن.

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