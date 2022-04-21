القبض على متهم بتعذيب زوجته في السليمانية

2022/04/21 | 12:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على شخص قام بسجن وتعذيب زوجته السابقة داخل احد الفنادق في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد تلقي قوات الشرطة معلومات حول وجود امرأة مسجونة في أحد الفنادق في مدينة السليمانية ومنعها من الخروج شرعت مفارز الشرطة بالتحقيق”.وأضافت […]

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