2022/04/21 | 12:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اليوم الخميس، عن القبض على 8 متهمين بالسرقة من بينهم ثلاثة نساء وضبط بحوزتهم مواد مخدرة في بغداد.وذكر بيان للقيادة تلقته “ايرث نيوز” انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، حيث تمكنت […]

ظهرت المقالة بينهم نساء..



القبض على 8 متهمين بالمخدرات في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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