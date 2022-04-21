الوعي القصدي والمعنى اللغوي السلوكي - علي محمد اليوسف

2022/04/21 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_محمد_اليوسف تمهيد:اشكالية الوعي الفلسفي يتفرع الى جملة اتجاهات معرفية فلسفية طيلة قرون عديدة من تاريخ الفلسفة المعاصرة الذي بلغ ذروة الاهتمام به في الفلسفة الوجودية والفلسفة الظاهراتية لدى هوسرل .



والوعي قبل ان يكون نهايات القرن العشرين الفسفة الاولى لدى الفلاسفة الاميركان بقي محتفظا باشكاليات مفهومية لعل من بينها الاجابة عن الاسئلة المدرجة التالية:- هل الوعي تفكير استبطاني داخل جسم الانسان مجردا عن ل ......





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