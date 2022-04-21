القرآن محاولة لقراءة مغايرة 45 - ضياء الشكرجي

2022/04/21 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي وَلَتَجِدَنَّهُم أَحرَصَ النّاسِ عَلى حَياةٍ وَّمِنَ الَّذينَ أَشرَكوا يَوَدُّ أَحَدُهُم لَو يُعَمَّرُ أَلفَ سِنَةٍ وَّما هُوَ بِمُزَحزِحِهِ مِنَ العَذابِ أَن يُّعَمَّرَ وَا للهُ بَصيرٌ بِما يَعمَلونَ (96)عودة إلى ما مر في الحلقة السابقة حول الآية التي تعني بني إسرائيل، بقول «قُل إِن كانَت لَكُمُ الدّارُ الآخِرَةُ عِندَ اللهِ خالِصَةً مِّن دونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا المَوتَ إِن كُنتُم صادِقينَ ......





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