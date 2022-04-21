خلفيات الدعم الإسرائيلي المطلق لإسرائيل - نهاد ابو غوش

2022/04/21 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش (نص مقابلة أجرتها صفاء الزين باسم هيئة مقاطعة المنتجات الأميركية في لبنان مع الكاتب) السؤال الأول:قلت في إحدى مقابلاتك إن الدعم المالي والعسكري لـ”اسرائيل” هو دعم ثابت ومنتظم لا يختلف باختلاف الإدارات، ومن المعلوم أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست على وفاقٍ كاملٍ مع الكيان كما كان في عهد ترامب، ففي هذه الحال هل يمكن أن تقوم أمريكا مستقبلاً بتخفيف الزخم المقدم من المساعدات ......





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