القضاء: الحبس الشديد لسنتين بحق أحد أتباع

2022/04/21 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم

الخميس، صدور حكم بالحبس الشديد لمدة

سنتين بحق أحد أتباع ما وصفه القضاء بـ

"المتهم الهارب" محمود الصرخي.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "محكمة جنح

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