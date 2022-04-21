الإعدام شنقاً حتى الموت لأربعة إرهابيين لتفجيرهم سيارة مفخخة في الرمادي

2022/04/21 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم

الخميس، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى

الموت بحق أربعة إرهابيين لتفجيرهم

سيارة مفخخة في مدينة الرمادي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء

الأعلى في بيان تلقته وكالة نون

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