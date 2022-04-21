البصرة.. السجن ست سنوات بحق مدان هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل

2022/04/21 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم

الخميس، صدور حكم بالسجن ست سنوات بحق

مدان هدد فتاة بنشر صورها على مواقع

التواصل الاجتماعي.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "محكمة جنايات البصرة،

أ

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