مطالبات بعقد جلسة نيابية طارئة لاصدار قرارات ضد الاجتياح التركي

2022/04/21 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب المستقل صلاح زويني، الخميس، رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة نيابية لبحث تدعيات الاجتياح التركي والرد عليها، مبينا ان البرلمان مطالب باصدار قرارات ملزمة للحكومة بشأن حماية السيادة.وقال زويني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئاسة مجلس النواب مطالبة بعقد جلسة طارئة نيابية لبحث تداعيات الاعتداءات التركية الاخيرة واجتياحها لمناطق جديدة”.واضاف […]

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